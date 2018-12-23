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В Москве в результате ДТП пострадала режиссер Светлана Баскова

Происшествия

Авария произошла в воскресенье, 23 декабря, на Лужнецкой эстакаде

Москва, 23 декабря 2018, 21:21 — REGNUM  В Москве попала в ДТП режиссер Светлана Баскова, создательница фильма «Зеленый слоник». Об этом ТАСС сообщил супруг режиссера, художник Анатолий Осмоловский.

Авария произошла в воскресенье, 23 декабря, на Лужнецкой эстакаде.

«Светлана (Баскова) попала в ДТП, — отметил собеседник агентства. — Сейчас она в больнице».

По его словам, режиссер, у которой сломаны два ребра, чувствует себя нормально, но о выписке речи пока не идет.

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