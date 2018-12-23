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Из шахты в Соликамске подняли тела всех погибших рабочих

Происшествия

С родственниками работают психологи

Из шахты в Соликамске подняли тела всех погибших рабочих
young_fellow
Гвоздика

Соликамск, Пермский край, 23 декабря 2018, 20:58 — REGNUM  В пермском Соликамске спасатели извлекли из шахты «Уралкалия» тела всех девяти погибших рабочих. Об этом журналистам сообщили представители оперативного штаба, созданного на месте аварии.

С родственниками погибших рабочих работают психологи. Власти обещают помочь семьям погибших горняков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 22 декабря в шахте возник пожар. Погибли четыре человека.

Президент России Владимир Путин потребовал выяснить причины трагедии и поддержать родственников рабочих. Тем временем СКР заявил о первых задержаниях. По делу о нарушении правил техники безопасности оказались задержаны четверо сотрудников подрядной организации.

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Авария на шахте в Соликамске
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