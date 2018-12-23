ВСУ обстреляли окрестности Донецка – СЦКК

Донецк, , 20:21 — REGNUM Поселок Жабичево и село Веселое в окрестностях Донецка обстреляли из зенитных установок подразделения украинских силовиков. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Пески — Жабичево», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Читайте также: В ЛНР сообщили о переброске танков ВСУ в Донбасс

Как передавало ИА REGNUM, для мирного урегулирования конфликта в Донбассе 12 февраля 2015 года в Минске были подписаны соглашения. Однако, с тех пор Киев так и не выполнил взятых на себя обязательств и продолжает обстреливать ДНР и ЛНР.

Читайте также: Представители ВСУ четырежды за сутки обстреляли территорию ЛНР