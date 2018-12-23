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Самолет Airbus А321 вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Происшествия

В результате ЧП никто не пострадал

Домодедово, Московская область, 23 декабря 2018, 19:29 — REGNUM  Самолет Airbus А321, вылетевший из аэропорта Домодедово в Сочи, экстренно вернулся обратно из-за отказа двигателя. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Инцидент произошел в воскресенье, 23 декабря. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«По факту отказа двигателя самолета проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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Авиапроисшествия
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