Самолет Airbus А321 вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Домодедово, Московская область, , 19:29 — REGNUM Самолет Airbus А321, вылетевший из аэропорта Домодедово в Сочи, экстренно вернулся обратно из-за отказа двигателя. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Инцидент произошел в воскресенье, 23 декабря. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«По факту отказа двигателя самолета проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Читайте также: В Уфе лайнер Airbus A-321 при взлете задел хвостом полосу