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В Соликамске из шахты извлекли тела троих рабочих

Происшествия

С родственниками погибших работают психологи

Соликамск, Пермский край, 23 декабря 2018, 19:21 — REGNUM  В пермском городе Соликамске начали поднимать на поверхность тела шахтёров, которые погибли 22 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС России.

По информации ведомства, из шахты уже извлечены тела троих шахтёров. «Подъём тел осуществляется в сложнейших условиях», — уточнили в МЧС.

На месте также работают спасатели из Свердловской области. Ранее в Соликамск прибыли военнизированные горноспасательные отряды из Екатеринбурга, Североуральска и Нижнего Тагила.

С родственниками погибших горняков работают психологи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шахте компании «Уралкалий» 22 декабря погибли девять человек. Все они — сотрудники подрядной организации.

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Авария на шахте в Соликамске
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