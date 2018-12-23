В Соликамске из шахты извлекли тела троих рабочих

Соликамск, Пермский край, , 19:21 — REGNUM В пермском городе Соликамске начали поднимать на поверхность тела шахтёров, которые погибли 22 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС России.

По информации ведомства, из шахты уже извлечены тела троих шахтёров. «Подъём тел осуществляется в сложнейших условиях», — уточнили в МЧС.

На месте также работают спасатели из Свердловской области. Ранее в Соликамск прибыли военнизированные горноспасательные отряды из Екатеринбурга, Североуральска и Нижнего Тагила.

С родственниками погибших горняков работают психологи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шахте компании «Уралкалий» 22 декабря погибли девять человек. Все они — сотрудники подрядной организации.