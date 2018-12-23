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Пассажирский автобус столкнулся с трактором на Украине

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 23 декабря, на 24 км автомобильной дороги Киев – Обухов

Пассажирский автобус столкнулся с трактором на Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Киев, 23 декабря 2018, 18:29 — REGNUM  В Киевской области Украины столкнулись два транспортных средства — трактор и пассажирский автобус. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

ДТП произошло в воскресенье, 23 декабря, на 24 км автомобильной дороги Киев — Обухов. По последним данным, в результате инцидента пострадали 7 человек.

«Все пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В настоящее время представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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