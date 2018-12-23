Гибель рабочих в шахте Соликамска расследует центральный аппарат СКР

Соликамск, Пермский край, , 18:22 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель девяти человек в шахте пермского Соликамска, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом журналистам заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Дело уже передано в центральный аппарат ведомства, уточнила Петренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 22 декабря в строящейся шахте Соликамска произошёл пожар. Под землёй оказались девять рабочих ФГУП «Управление строительства №30», расположенного в Башкирии. На объекте компании «Уралкалий» они вели строительные работы.

Спасти рабочих не удалось. Спасатели предприняли несколько попыток прорваться к ним, но тщетно. Утром 23 декабря все рабочие были найдены уже мёртвыми.

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь родственникам погибших и разобраться в причинах трагедии. По уголовному делу уже задержаны четыре человека. Все они — сотрудники подрядной организации.