После гибели шахтёров в Соликамске задержаны четыре человека

Соликамск, Пермский край, , 17:48 — REGNUM После трагедии в шахте пермского Соликамска задержаны четыре человека. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Среди задержанных оказались сотрудники подрядной организации — ФГУП «Управление строительства №30 строительно-монтажное управление №360». Задержаны горный мастер Андрей К., начальник участка Максим К., горный мастер Игорь Ч. и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей А.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в шахте Соликамска погибли девять работников этой организации. Федеральное предприятие работало на объекте «Уралкалия» по подряду.