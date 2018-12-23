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После гибели шахтёров в Соликамске задержаны четыре человека

Происшествия

Все они — сотрудники подрядной организации

После гибели шахтёров в Соликамске задержаны четыре человека
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет РФ

Соликамск, Пермский край, 23 декабря 2018, 17:48 — REGNUM  После трагедии в шахте пермского Соликамска задержаны четыре человека. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Среди задержанных оказались сотрудники подрядной организации — ФГУП «Управление строительства №30 строительно-монтажное управление №360». Задержаны горный мастер Андрей К., начальник участка Максим К., горный мастер Игорь Ч. и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей А.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в шахте Соликамска погибли девять работников этой организации. Федеральное предприятие работало на объекте «Уралкалия» по подряду.

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