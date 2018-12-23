Воскресенье, 23 Декабря 2018 года
18:28:05 МСК

Патриарх Кирилл обратился к родственникам погибших в Соликамске шахтёров

Происшествия

Пермская митрополия РПЦ готова принять участие в оказании помощи

Патриарх Кирилл обратился к родственникам погибших в Соликамске шахтёров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Свечи

Соликамск, Пермский край, 23 декабря 2018, 17:26 — REGNUM  Патриарх Кирилл выразил соболезнование родственникам шахтёров, которые 22 декабря погибли в шахте города Соликамска Пермского края. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Как заявил журналистам пресс-секретарь Кирилла Александр Волков, патриарх «молится о упокоении душ усопших и укреплении каждого, кого коснулось это горе». Также священник добавил, что пермская митрополия Русской православной церкви готова принять участие в оказании помощи родственникам погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате возникшего утром 22 декабря пожара девять шахтёров оказались отрезаны под землёй. Выбраться им не удалось. Спасатели также не смогли добраться до них в те минуты, когда их ещё можно было спасти.

По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. В Пермском крае объявлен траур.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авария на шахте в Соликамске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить