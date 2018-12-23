Патриарх Кирилл обратился к родственникам погибших в Соликамске шахтёров

Соликамск, Пермский край, , 17:26 — REGNUM Патриарх Кирилл выразил соболезнование родственникам шахтёров, которые 22 декабря погибли в шахте города Соликамска Пермского края. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Как заявил журналистам пресс-секретарь Кирилла Александр Волков, патриарх «молится о упокоении душ усопших и укреплении каждого, кого коснулось это горе». Также священник добавил, что пермская митрополия Русской православной церкви готова принять участие в оказании помощи родственникам погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате возникшего утром 22 декабря пожара девять шахтёров оказались отрезаны под землёй. Выбраться им не удалось. Спасатели также не смогли добраться до них в те минуты, когда их ещё можно было спасти.

По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. В Пермском крае объявлен траур.