Жителей Индонезии предупредили о сохраняющейся угрозе повторных цунами

Джакарта, , 16:00 — REGNUM О сохраняющейся угрозе повторного цунами предупредили власти Индонезии местных жителей. Об этом 23 декабря сообщает агентство Antara.

По информации агенства, официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо пояснил, что местным жителям не рекомендуется приближаться к прибрежным линиям, особенно на островах Суматра и Ява.

Угроза новых ударов стихии сохраняется в районах Пандегланг и Серанг на острове Ява и в районе Лампунг на острове Суматра.

Сообщается, что жертвами стихии стали 222 человека, 28 человек числятся пропавшими без вести, 843 человека пострадали.

Нугрохо отметил, что среди погибших и пострадавших нет иностранных граждан.

Ранее сообщалось о 168 погибших и 745 пострадавших в результате цунами. По предварительным предположениям цунами образовалось в результате извержения вулкана Анак-Кракатау.

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