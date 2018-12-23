По Республике Крым объявлено штормовое предупреждение

Симферополь, , 15:34 — REGNUM Штормовое предупреждение о сложных погодных условиях 24−25 декабря распространила 23 декабря пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

По данным ГУ МЧС региона, полученным от федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Республике Крым ожидается прохождение холодного фронта.

В связи с этим днём 24 декабря и ночью 25 декабря в Крыму будут очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, на дорогах ожидаются отложения мокрого снега, гололедица. Будет дуть сильный юго-западный ветер, с переходом в северо-западный. Скорость ветра составит 25 м/сек.

ГУ МЧС РФ по Республике Крым рекомендовало жителям полуострова воздержаться от поездок по городу, в случае сильных осадков переждать их, по возможности, дома или на работе.

Также рекомендовано воздержаться от походов в горы и выхода в море, так как в условиях штормового предупреждения это делать запрещено.

Автомобилистам рекомендовано соблюдать предельную осторожность на дороге, в случае сильного ливня прекратить движение и переждать ливень в крайнем правом ряду или на обочине, включив аварийные огни.

Ранее сообщалось, что на Ямале было объявлено штормовое предупреждение, здесь наступили аномальные морозы. А в посёлке Харп Приуральского района сильным ветром сдуло новогоднюю ёлку с городской площади.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале с городской площади «сдуло» новогоднюю ель