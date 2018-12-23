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Кофеварка стала причиной экстренной посадки авиалайнера в Германии

Происшествия

Нкто из пассажиров не пострадал

Гамбург, Германия, 23 декабря 2018, 13:58 — REGNUM  Пассажирский авиалайнер компании Lufthansa совершил эстренную посадку утром 23 декабря в аэропорту Гамбурга. Причиной срочного приземления стало короткое замыкание в бортовой кофеварке, сообщает агенство DPA.

По данным агенства, самолёт совершал рейс из города Биллунн в Дании во Франкфурт-на-Майне. Члены экипажа почувствовали запах гари на бортовой кухне и компандир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку.

Самолёт приземлился в аэропорту города гамбурга, никто из 90 пасажиров не пострадал.

После посадки выяснилось, что сточником возможной опасности стала кофеварка, в которой возникло короткое замыкание.

Ранее сообщалось об инциденте с самолётом авиакомпании Ямал, который совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга после столкновения в воздухе со стаей птиц, в результате чего повредилось левая стойка шасси.

Читайте ранее в этом сюжете: Экстренной посадкой в «Кольцово» заинтересовался Следственный комитет

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Авиапроисшествия
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