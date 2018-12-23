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Среди погибших и пострадавших в Индонезии граждан России нет

Происшествия

Соболезнование руководству Индонезии выразил президент России

Джакарта, 23 декабря 2018, 13:19 — REGNUM  Об отсутствии граждан России среди погибших и пострадавших в результате обрушившегося на побережье Индонезии цунами сообщило посольство РФ в Индонези. Информация об этом размещена на странице посольства в социальной сети Facebook 23 декабря.

«Согласно информации Национального агентства Индонезии по чрезвычайным ситуациям на 15:00 23 декабря по Джакартскому времени, пострадавших и погибших среди россиян нет», — сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что районы, на которые пришлись основные удары стихии, не пользуются популярностью у иностранных граждан, туда ездят преимущественно местные жители.

Также сообщается, что в связи с трагическими событиями в Индонезии президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо.

Цунами произошло в Индонезии 23 декабря. Основной удар стихии пришёлся на острова Ява и Суматра. По предварительным данным, цунами могло возникнуть в результате извержения вулкана Анак-Кракатау. На данный момент жертвами стихии стали 168 человек, 30 человек пропали без вести, почти 750 человек пострадали.

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