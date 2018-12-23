Пожар возник в больнице скорой помощи в Новосибирске

Новосибирск, , 12:51 — REGNUM По предварительной информации, один человек погиб в результате пожара в больнице города Новосибирска. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Сообщается, что пожар возник в хирургическом отделении Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2. Информация о пожаре была получена в ГУ МЧС в 14:51 по местному времени. По словам очевидцев, возгорание произошло в одной из палат на третьем этаже здания больницы.

Площадь возгорания составила около 20 кв. метров. К ликвидации пожара были привлечены 6 единиц техники и 19 человек личного состава.

Из хирургического отделения спасателями были эвакуированы 40 человек, из них 12 лежачих больных. Пожар был полностью ликвидирован в 15:03 по местному времени.

Причины возгорания и обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек в результате пожара в одной из государственных больниц в Индии.

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