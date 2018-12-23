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В Соликамске объявлен траур в связи с гибелью девятерых горняков

Происшествия

В городе отменены все культурно-развлекательные мероприятия

В Соликамске объявлен траур в связи с гибелью девятерых горняков
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свеча

Соликамск, Пермский край, 23 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  Все культурно-развлекательные мероприятия в городе Соликамске Пермского края отменены. Об этом сообщила 23 декабря пресс-служба администрации города.

Администрация Соликамска проинформировала жителей, что в связи с гибелью людей в шахте компании «Уралкалий» все культурно-развлекательные мероприятия в городе отменены 23 и 24 декабря.

Напомним, что трагедия в шахте города Соликамска произошла 22 декабря. 17 горняков выполняли ремонтные работы в стволе шахты, когда произошло возгорание на глубине 340 метров. Восемь человек успели выбраться на поверхность, девять погибли.

В настоящее время обнаружены тела всех девяти погибших рабочих. На месте ЧП действует оперативный штаб под руководством губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Ранее Решетников заявил, что родным и близким погибших будет оказана всесторонняя помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Родным и близким погибших горняков в Соликамске будет оказана помощь

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