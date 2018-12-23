Снегоход с людьми провалился под лёд в Кузбассе

Белово, Кемеровская область, , 11:05 — REGNUM Снегоход с тремя людьми провалился по лёд в Беловском районе Кемеровской области. Об этом 23 декабря сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».

Трагический инцидент произошёл в ночь на 23 декабря на территории Беловского водохранилища, вблизи от села Менчереп. Трое мужчин катались на снегоходе по льду водохранилища, в какой-то момент лёд треснул, и снегоход пошёл на дно вместе с людьми.

Удалось выплыть 28-летнему пассажиру снегохода. Водитель и второй пассажир в данный момент числятся пропавшими без вести. Сообщается, что пропавшие — жители Беловского района 32 и 35 лет.

На месте происшествия работают спасатели, полиция и следователи. Ведётся поиск водителя и пассажира, а также затонувшего транспортного средства.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. также проводится проверка документов, в частности, наличие регистрационного удостоверения у снегохода и наличие у водителя прав на управление данным транспортным средством.

Ранее сообщалось о восьми оленеводах, которых унело на отколовшейся от берега льдине в открытое море. Для спасения людей был задействован вертолёт спасательной службы.

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