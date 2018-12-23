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Количество жертв цунами в Индонезии достигло 168 человек

Происшествия

30 человек числятся пропавшими без вести

Количество жертв цунами в Индонезии достигло 168 человек
Department of Foreign Affairs and Trade
После цунами

Джакарта, 23 декабря 2018, 10:34 — REGNUM  Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 168 человек, сообщает 23 декабря новостной портал Detik.

При этом пропавшими без вести на данный момент считаются 30 человек, а количество пострадавших возросло до 745 человек.

Большая часть погибших и пострадавших проживали в округе Пандегланг. Сообщается также о разрушениях жилых домов, гостиниц и муниципальных зданий в районах, на которые пришёлся основной удар стихии.

Ранее сообщалось о 62 погибших и 584 пострадавших от цунами в Индонезии.

Напомним, что цунами было зафиксировано в ночь на 23 декабря в районе Зондского пролива. Предполагается, что причиной возникновения гигантской волны стало извержение вулкана Анак-Кракатау.

Читайте ранее в этом сюжете: 62 человека погибли из-за цунами в Индонезии

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Землетрясения
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