Северокурильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла в 3,5 км высоты

Северо-Курильск, Сахалинская область, , 09:32 — REGNUM Столб пепла, составляющий в высоту 3,5 км над уровнем моря, выбросил вулкан Эбеко, который расположен на острове Парамушир на территории Северных Курил (Сахалинская область), сообщает 23 февраля Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Как рассказал «Интерфаксу» сотрудник РАН, выброс пепла произошел на Парамушире днем, по местному времени и о высоте столба можно судить по данным видеозаписи. Кроме того, он сообщил, что шлейф пепла растянулся в южную от вулкана сторону.

Отметим, вулкан Эбеко достигает в высоту 1 тысячу 156 метром и расположен в северной части хребта имени Вернадского, на 7 км северо-западнее Северо-Курильска. Последнее извержение вулкана произошло в 2012 году, затем до осени 2016 года наступил период затишья.