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Шесть граждан Непала пострадали при взрыве в ресторане в Японии

Происшествия

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего

Токио, 23 декабря 2018, 09:29 — REGNUM  Шесть человек пострадали при взрыве в непальском ресторане в префектуре Тотиги в Японии. Об этом 23 декабря сообщил телеканал NHK.

По информации телеканала, сигнал о возгорании в ресторане поступил в местные противопожарные службы около 18:30 мск. Очевидец сообщил, что в здании ресторана возник пожар, которому предшествовал взрыв.

В результате происшествия пострадали шесть граждан Непала. Все они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Пожар в зхдании был потушен. На данный момент на месте возгорания работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о пожаре на рождественской ярмарке во Львове, во время которого пострадали четыре человека.

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