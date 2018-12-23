Спасатели подтвердили гибель девяти рабочих в шахте Соликамска

Соликамск, Пермский край, , 08:51 — REGNUM Спасатели обнаружили тела всех рабочих, погибших при пожаре в шахте в районе города Соликамск Пермского края.

Спасательная группа обнаружила тело девятого рабочего на строящейся шахте на руднике «Уралкалия». Ранее спасатели сообщали об обнаружении тел восьми человек.

Напомним, пожар в калийной шахте начался 22 декабря. В это время в там находилось семнадцать человек, занимавшихся строительными работами. Восемь человек выбрались из шахты, остальным спастись не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в следственном комитете России по Пермскому краю сообщили о возбуждении уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек) в связи с аварией на шахте.