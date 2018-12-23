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62 человека погибли из-за цунами в Индонезии

Происшествия

Ещё 20 человек числятся пропавшими без вести

62 человека погибли из-за цунами в Индонезии
UCL Mathematical & Physical Sciences
Разрушения в Индонезии

Джакарта, 23 декабря 2018, 08:46 — REGNUM  62 человека погибли, 20 — пропали без вести, а 584 — пострадали в результате цунами в районе Зондского пролива в Индонезии. Об этом 23 декабря сообщает ABC News.

Сообщается, что более других пострадали районы Южный Лампунг на острове Суматра и районы Серанг и Пандегланг на острове Ява к западу от столицы Индонези Джакарты.

Также, по последней информации, были разрушены около 430 жилых строений и несколько гостиниц, находившихся на побережье.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе находящемся между островами Ява и Суматра. Предполагается, что гигантская волна могла возникнуть в результате извержения вулкана Анак-Кракатау.

Ранее сообщалось о 43 погибших в результате удара стихии в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше 40 человек погибло в Индонезии от цунами

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