Родственники погибших в шахте рабочих выезжают в Соликамск

Соликамск, Пермский край, , 08:43 — REGNUM Родственники рабочих, которые погибли в строящейся калийной шахте Соликамска, выезжают к месту трагедии. Об этом сообщают местные СМИ.

Как заявил в своём видеообращении губернатор Пермского края Максим Решетников, власти региона оповестили о произошедшем руководство Башкирии и Краснодарского края. Напомним, погибшие в шахте люди были в том числе и из этих регионов России.

Родственникам погибших будет оказана вся необходимая поддержка, заверил Решетников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девять рабочих оказались заблокированы в шахте утром 22 декабря. Из-за пожара они не смогли выбраться наружу. Спасатели предприняли несколько попыток вызволить из, но безуспешно. Утром 23 декабря внутри были найдены тела всех девяти рабочих.