Цунами в Индонезии смыло музыкальную группу

Джакарта, , 08:21 — REGNUM Мощная волна цунами, обрушившаяся на побережье Индонезии 22 декабря, смыла группу музыкантов прямо во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг. Об этом сегодня сообщает TribunJakarta.com.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волна цунами обрушилась на побережье Индонезии в субботу в 21:27 по местному времени (17:27 мск). По предварительным данным, цунами возникла из-за подвижки морского дна в результатет извержения вулкана Кракатау.

На данный момент известно о как минимум 43 погибших и почти 600 пострадавших. Не исключено, что число жертв возрастет.

В сети интернет появились шокирующие кадры, как цунами буквально смывает сцену, на которой выступала группа Seventeen. На кадрах видно, как волна разрушает находящуюся на берегу сцену, когда на ней выступают музыканты. Фронтмен группы Дилан Сахара числится пропавшим без вести.

https://twitter.com/HelianaBie/status/1076666594275733504