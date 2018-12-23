Воскресенье, 23 Декабря 2018 года
07:48:04 МСК

Спасатели Соликамска начали седьмой спуск в калийную шахту

Происшествия

Спасатели уже в шахте

Соликамск, Пермский край, 23 декабря 2018, 06:09 — REGNUM  Седьмая попытка спуститься в калийную шахту в районе города Соликамска (Пермский край), где произошел пожар, предпринята спасателями, сообщили 23 декабря в администрации главы региона.

Напомним, пожар в шахте начался утром 22 декабря — во время работы горняков, которые так и не смогли выбраться на поверхность. Им на помощь были направлены бригады спасателей, но спуститься на уровень, где остались девять человек, они не смогли из-за высокой температуры в шахте.

Всего было предпринято семь попыток спуститься в шахту. Спасатели проливали водой каналы шахты, но возгорание ликвидировать полностью пока не удалось. По факту ЧП расследуется уголовное дело.

Читайте подробнее: В СКР не исключают гибели заблокированных в шахте Соликамска рабочих

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели столкнулись с деформацией каналов шахты в Соликамске

Читайте развитие сюжета: Глава Прикамья выразил соболезнование семьям погибших в Соликамске рабочих

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авария на шахте в Соликамске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить