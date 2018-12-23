Спасатели Соликамска начали седьмой спуск в калийную шахту

Соликамск, Пермский край, , 06:09 — REGNUM Седьмая попытка спуститься в калийную шахту в районе города Соликамска (Пермский край), где произошел пожар, предпринята спасателями, сообщили 23 декабря в администрации главы региона.

Напомним, пожар в шахте начался утром 22 декабря — во время работы горняков, которые так и не смогли выбраться на поверхность. Им на помощь были направлены бригады спасателей, но спуститься на уровень, где остались девять человек, они не смогли из-за высокой температуры в шахте.

Всего было предпринято семь попыток спуститься в шахту. Спасатели проливали водой каналы шахты, но возгорание ликвидировать полностью пока не удалось. По факту ЧП расследуется уголовное дело.

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