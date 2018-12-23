Воскресенье, 23 Декабря 2018 года
06:13:05 МСК

В Ленобласти перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Происшествия

Пострадали четыре человека

Колтуши, Ленинградская область, 23 декабря 2018, 05:53 — REGNUM  На 33-м километре Мурманского шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля, сообщает 78.ru.

Сообщается, что в районе 2-х часов ночи по московскому времени на территории Колтушского сельского поселения на трассе опрокинулся легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали четыре человека, пострадавших госпитализировали. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали шесть человек. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижегородской области произошло ДТП с участием автобуса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить