В Ленобласти перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Колтуши, Ленинградская область, , 05:53 — REGNUM На 33-м километре Мурманского шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля, сообщает 78.ru.

Сообщается, что в районе 2-х часов ночи по московскому времени на территории Колтушского сельского поселения на трассе опрокинулся легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали четыре человека, пострадавших госпитализировали. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали шесть человек. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

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