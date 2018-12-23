Злоумышленники в Миассе устроили стрельбу, чтобы отобрать иномарку

Миасс, Челябинская область, , 05:20 — REGNUM В центре города Миасса Челябинской области на студента Южно-Уральского государственного университета напали злоумышленники с целью отобрать у него автомобиль, сообщает 74.ru.

Сообщается, что студент со своим другом находились за рулем автомобиля Mercedes-Benz, когда к их транспортному средству подошли двое мужчин, приехавших на иномакре Porsche Cayenne. Мужчины начали пинать автомобиль студента, после чего устроили стрельбу, которая переросла в рукопашную схватку.

В результате происшествия у одного пострадавшего прострелено правое бедро, левая ягодица и разбита голова. Пострадавший предполагает, что нападавшие находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По факту произошедшего полиция начала проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в городе Красноуфимске (Свердловская область) двое участников организованной преступной группы приговорены к отбыванию наказания в колонии строгого режима — сроками на 15 и на шесть лет.

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