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Злоумышленники в Миассе устроили стрельбу, чтобы отобрать иномарку

Происшествия

По факту произошедшего полиция начала проверку

Миасс, Челябинская область, 23 декабря 2018, 05:20 — REGNUM  В центре города Миасса Челябинской области на студента Южно-Уральского государственного университета напали злоумышленники с целью отобрать у него автомобиль, сообщает 74.ru.

Сообщается, что студент со своим другом находились за рулем автомобиля Mercedes-Benz, когда к их транспортному средству подошли двое мужчин, приехавших на иномакре Porsche Cayenne. Мужчины начали пинать автомобиль студента, после чего устроили стрельбу, которая переросла в рукопашную схватку.

В результате происшествия у одного пострадавшего прострелено правое бедро, левая ягодица и разбита голова. Пострадавший предполагает, что нападавшие находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По факту произошедшего полиция начала проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в городе Красноуфимске (Свердловская область) двое участников организованной преступной группы приговорены к отбыванию наказания в колонии строгого режима — сроками на 15 и на шесть лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области за разбой осуждены участники преступной группы

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Бандитизм, разбой
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