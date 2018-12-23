Спасатели столкнулись с деформацией каналов шахты в Соликамске

Соликамск, Пермский край, , 02:57 — REGNUM Добраться до горняков, оказавшихся в калийной шахте в районе города Соликамска (Пермский край), где произошел пожар, помешала деформация каналов шахты, пишет 23 декабря «КП-Пермь».

Комментируя неудачную попытку спуститься в шахту, где 22 декабря произошел пожар и остались девять горняков, глава отряда спасателей сказал:

«Для спуска применяли два подъемных устройства, но до места, где находятся люди, добраться не удалось».

«Пожарная лестница не смогла пройти, так как каналы шахты деформировались», — пояснил он

По словам спасателя, нельзя сейчас спуститься на тот уровень, где остались люди — пока не будет полностью ликвидировано горение в шахте. Пролив канала шахты будет продолжаться два часа.

Напомним, авария в калийной шахте в районе Соликамска произошла утром 22 декабря. Во время работы горняков случился пожар: было зафиксировано задымление. Начались спасательные работы. В шахте остались девять человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть попыток спасателей спуститься в шахту пока не увенчались успехом: внутри очень высокая температура. Канал шахты проливали водой, после чего спуск был продолжен, но затем вновь приостановлен — теперь уже из-за деформации канала от нагрева.

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