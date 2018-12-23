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Число задержанных в Париже во время протестов увеличилось до 179 человек

Происшествия

Из них 36 были арестованы

Париж, 23 декабря 2018, 02:45 — REGNUM  Число задержанных во время протестной акции «желтых жилетов» в Париже увеличилось до 179 человек, сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные французского МВД.

Сообщается, что 36 из 179 задержанных были помещены под стражу. Среди задержанных был и один из организаторов протестных акций Эрик Друэ, который обвиняется в незаконной организации массовых протестов. Ранее французские СМИ сообщали о 139 задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря во Франции проходила очередная протестная акция «желтых жилетов» против повышения цен на топливо и коммунальные услуги. Это уже шестая по счету субботняя акция протеста этого движения.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Париже: 142 активиста задержаны

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Протесты во Франции
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