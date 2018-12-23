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В Петербурге опора ЛЭП насмерть придавила водителя грузовика

Происшествия

Выпал из кабины на дорогу

Санкт-Петербург, 23 декабря 2018, 02:32 — REGNUM  В Пушкинском районе Санкт-Петербурга водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением и выпал на проезжую часть, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что грузовик столкнулся с бордюром, в результате чего водитель выпал на проезжую часть. После этого КамАЗ самостоятельно продолжил движение и сбил опору линии электропередач. Опора ЛЭП упала и насмерть придавила водителя. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября водитель КамАЗа опрокинул кузов с песком на автомобиль ГИБДД в Москве на проспекте Вернадского. ЧП было заснято на телефон и попало в интернет.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель КамАЗа опрокинул кузов с песком на автомобиль ГИБДД

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Дорожно-транспортные происшествия
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