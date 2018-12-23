В московском районе Солнцево загорелись два частных дома

Москва, , 02:05 — REGNUM В районе Солцево российской столицы в двух частных домах, стоявших по соседству, случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщается, что возгорание произошло на 6-м Дачно-Мещерском проезде в районе 19:47 по московскому времени. Огнем была охвачена площадь около 80 квадратных метров.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. После ликвидации возгорания сотрудники спасательных служб обнаружили погибшего в одном из горевших домов. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в девятиэтажном доме на Медынской улице в Москве случился пожар, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В результате пожара погибли двое детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое детей погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы