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В Москве произошло массовое ДТП с участием кареты скорой помощи

Происшествия

Пострадали два человека

Москва, 23 декабря 2018, 01:56 — REGNUM  В Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект произошла массовая авария с участием машины скорой помощи, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

По предварительным данным виновником аварии был грузовик, который врезался в карету скорой помощи и внедорожник. В результате аварии пострадали два человека — пассажир легкового автомобиля и пациент из машины скорой помощи. Их госпитализировали. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга столкнулись 12 автомобилей — одиннадцать легковых и один грузовик. В результате ДТП на участке дороги было перекрыто движение автотранспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: На КАД Петербурга столкнулись 12 автомобилей, движение перекрыто

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Дорожно-транспортные происшествия
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