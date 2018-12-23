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Водитель сбил троих детей на «зебре» в Краснодарском крае

Происшествия

Пострадавшие были доставлены в больницу

Апшеронск, Краснодарский край, 23 декабря 2018, 01:36 — REGNUM  Водитель автомобиля «ВАЗ» сбил троих детей на нерегулируемом переходном переходе в Апшеронском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло в 19:30 по московскому времени. Водитель совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшими оказались дети 2003, 2004 и 2006 годов рождения. После ДТП они были госпитализированы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в центре Москвы мужчина сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие были госпитализированы.

Водитель оказался приезжим из ближнего зарубежья, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Читайте ранее в этом сюжете: Иностранец сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе в Москве

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Дорожно-транспортные происшествия
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