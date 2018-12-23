Спасатели смогли спуститься в калийную шахту Соликамска

Соликамск, Пермский край, , 01:20 — REGNUM Шестая попытка спасателей спуститься в калийную шахту в районе города Соликамска (Пермский край) удалась, пишет 23 декабря пермская газета «Звезда».

Уточняется, что спуститься в ствол № 4 шахты СКРУ-3 спасатели смогли после пролива огнетушащими составами шахтного ствола. Эта операция, длившаяся больше часа, позволила продвинуться вглубь шахты.

Цель спасателей — добраться до девяти горняков, которые не смогли выбраться из шахты, когда там возник пожар на отметке — 364 метра. Было предпринято пять попыток спасти шахтеров, но продвижение спасателей останавливалось из-за высокой температуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 22 декабря. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. На место ЧП прибыл глава региона.

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