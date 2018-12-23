Авария в Соликамске. Спасатели в шестой раз пытались спуститься в шахту

Соликамск, Пермский край, , 01:07 — REGNUM Шестая попытка помочь горнякам шахты в районе города Соликамска (Пермский край), где 22 декабря произошла авария, пока не удалась, передает телеканал «Звезда».

По словам командира отряда спасателей, добраться до места вероятного нахождения шахтеров не удалось из-за высокой температуры в шахте. Не хватило ориентировочно десяти метров.

Напомним, задымление в возникло днем 22 декабря в калийной шахте в районе Соликамска. В зоне ЧП находятся девять человек. На место аварии прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников. В сети появилось видео с места ЧП.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермский губернатор прибыл на место аварии в Соликамске

Читайте развитие сюжета: Спасатели смогли спуститься в калийную шахту Соликамска