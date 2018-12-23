Воскресенье, 23 Декабря 2018 года
01:43:04 МСК

Авария в Соликамске. Спасатели в шестой раз пытались спуститься в шахту

Происшествия

Спуск прекращен из-за высокой температуры

Соликамск, Пермский край, 23 декабря 2018, 01:07 — REGNUM  Шестая попытка помочь горнякам шахты в районе города Соликамска (Пермский край), где 22 декабря произошла авария, пока не удалась, передает телеканал «Звезда».

По словам командира отряда спасателей, добраться до места вероятного нахождения шахтеров не удалось из-за высокой температуры в шахте. Не хватило ориентировочно десяти метров.

Напомним, задымление в возникло днем 22 декабря в калийной шахте в районе Соликамска. В зоне ЧП находятся девять человек. На место аварии прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников. В сети появилось видео с места ЧП.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермский губернатор прибыл на место аварии в Соликамске

Читайте развитие сюжета: Спасатели смогли спуститься в калийную шахту Соликамска

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авария на шахте в Соликамске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить