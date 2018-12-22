Суббота, 22 Декабря 2018 года
22:29:41 МСК

Протесты в Париже: 142 активиста задержаны

Происшествия

22 декабря в столице Франции проходят очередные акции протеста движения «желтых жилетов»

Протесты в Париже: 142 активиста задержаны
Olivier Ortelpa
Желтые жилеты

Париж, 22 декабря 2018, 22:12 — REGNUM  Более 140 человек были задержаны во время акций протеста «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает в субботу, 22 декабря, телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.

«142 человека были задержаны в субботу в Париже», — передает вещатель.

Напомним, 22 декабря в столице Франции проходят очередные акции протеста движения «желтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и коммунальные услуги.

Читайте также: 70% жителей Франции поддерживают движение «желтых жилетов» — опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить