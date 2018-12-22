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ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака

Происшествия

Воздушная операция проводилась в районе Метина

ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курды

Анкара, 22 декабря 2018, 21:13 — REGNUM  Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по позициям курдского ополчения на севере Ирака. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-службу Генштаба вооруженных сил (ВС) Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районе Метина. По предварительным данным, в результате авиаударов были «нейтрализованы» двое представителей Рабочей партии Курдистана (РПК).

«В результате воздушной операции также уничтожены склады с оружием и укрытия боевиков», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана, представители которой выступают за создание автономии в рамках государства, признана в Турции террористической организацией.

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