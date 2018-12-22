Цистерну с человеческими скелетами обнаружили в Одессе

Одесса, Украина, , 20:47 — REGNUM Цистерну, в которой находились два человеческих скелета, обнаружили на Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло рядом с частным домом в Одессе.

По словам источника, на человеческих останках, обнаруженных в закопанной в земле цистерне, следов переломов или прочих повреждений не обнаружено.

Отмечается, что сотрудники полиции направили скелеты на дополнительную экспертизу.

По данному факту было возбуждено дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Четыре человеческих скелета найдены на западе Москвы