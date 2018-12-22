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Цистерну с человеческими скелетами обнаружили в Одессе

Происшествия

ЧП произошло рядом с частным домом в Одессе

Цистерну с человеческими скелетами обнаружили в Одессе
PeterDargatz
Череп

Одесса, Украина, 22 декабря 2018, 20:47 — REGNUM  Цистерну, в которой находились два человеческих скелета, обнаружили на Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло рядом с частным домом в Одессе.

По словам источника, на человеческих останках, обнаруженных в закопанной в земле цистерне, следов переломов или прочих повреждений не обнаружено.

Отмечается, что сотрудники полиции направили скелеты на дополнительную экспертизу.

По данному факту было возбуждено дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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