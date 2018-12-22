Обнародовано видео пожара на шахте в Соликамске

Соликамск, Пермский край, 22 декабря 2018, 19:55 — REGNUM Кадры с места ЧП на шахте «Уралкалия» в городе Соликамске Пермского края опубликованы на портале YouTube.
На короткой видеозаписи видно, как клубы дыма поднимаются над предприятием.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, задымление в городе Соликамске Пермского края в одной из шахт «Уралкалия» произошло 22 декабря. Девять сотрудников одной из подрядных организаций оказались заблокированными.
В настоящее время ведутся спасательные работы.
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