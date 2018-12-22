Авария в шахте Соликамска: открыта горячая линия

Соликамск, Пермский край, , 19:10 — REGNUM В пермском городе Соликамске открыта горячая линия после аварии на шахте «Уралкалия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС.

Горячая линия открыта на базе единой дежурно-диспетчерской службы. Родственники заблокированных под землёй рабочих могут получать последнюю информацию об операции по их спасению по номеру телефона (342) 537−06−97.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под землёй заблокированы девять рабочих. Из них двое живут в Уфе, а ещё один — в Краснодарском крае.

Спасатели с утра пытаются вызволить их из-под земли. Но пока добраться до них не удаётся — все попытки оказались тщетными. В СКР уже завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшего гибель рабочих.

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