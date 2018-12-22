Тушить возгорание в шахте Соликамска помогают свердловские спасатели

Соликамск, Пермский край, , 18:52 — REGNUM МЧС усилило группировку сил и средств по ликвидации возгорания в калийной шахте Соликамска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС.

К месту аварии срочно выехали гонрноспасательные отряды из соседней Свердловской области — из Екатеринбурга, Североуральска и Нижнего Тагила. Всего дополнительная свердловская группировка насчитывает шесть единиц техники и 32 человека (три военнизированных горноспасательных отряда).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 22 декабря в одной из шахт возникло возгорание. В этот момент внутри находились работники подрядной организации. Восемь человек спасатели вывели на поверхность. Ещё девять строителей оказались заблокированы. Спасти их пока не удаётся.

В СКР не исключают, что заблокированные внутри рабочие погибли. Возбуждено уголовное дело.

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