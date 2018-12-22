Возбуждено уголовное дело по факту аварии в шахте Соликамска

Соликамск, Пермский край, , 18:27 — REGNUM В Пермском крае возбуждено уголовное дело после аварии в одной из шахт Соликамска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении СКР.

По информации ведомства, задымление в шахте возникло утром. Сотрудники подрядной организации вели работы на строящемся стволе горнорудной шахты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внутри оказались заблокированы девять человек. Спасатели пока не могут к ним пробиться. Среди них один житель Краснодарского края и двое жителей Уфы.

Ещё восемь сотрудников организации были вовремя выведены на поверхность.

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