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Возбуждено уголовное дело по факту аварии в шахте Соликамска

Происшествия

Следствие усмотрело нарушение правил безопасности

Соликамск, Пермский край, 22 декабря 2018, 18:27 — REGNUM  В Пермском крае возбуждено уголовное дело после аварии в одной из шахт Соликамска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении СКР.

По информации ведомства, задымление в шахте возникло утром. Сотрудники подрядной организации вели работы на строящемся стволе горнорудной шахты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внутри оказались заблокированы девять человек. Спасатели пока не могут к ним пробиться. Среди них один житель Краснодарского края и двое жителей Уфы.

Ещё восемь сотрудников организации были вовремя выведены на поверхность.

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Авария на шахте в Соликамске
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