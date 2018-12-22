Суббота, 22 Декабря 2018 года
19:40:07 МСК

Среди заблокированных в шахте Соликамска рабочих есть жители Уфы

Происшествия

И Краснодарского края

Соликамск, Пермский край, 22 декабря 2018, 18:09 — REGNUM  В пермском Соликамске среди заблокированных в шахте рабочих есть двое жителей Уфы и один из Краснодарского края. Список опубликовало «Рен ТВ».

Всего в списке девять человек. Шестеро из них являются жителями Пермского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из шахт «Уралкалия» произошло задымление. Заблокированными оказались девять сотрудников одной из подрядных организаций. Пробиться к ним спасателям пока не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасательные работы на калийной шахте в Соликамске продолжаются

Читайте развитие сюжета: Депутат об аварии в Соликамске: «Ситуация остаётся напряжённой»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авария на шахте в Соликамске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить