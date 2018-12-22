Среди заблокированных в шахте Соликамска рабочих есть жители Уфы

Соликамск, Пермский край, , 18:09 — REGNUM В пермском Соликамске среди заблокированных в шахте рабочих есть двое жителей Уфы и один из Краснодарского края. Список опубликовало «Рен ТВ».

Всего в списке девять человек. Шестеро из них являются жителями Пермского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из шахт «Уралкалия» произошло задымление. Заблокированными оказались девять сотрудников одной из подрядных организаций. Пробиться к ним спасателям пока не удалось.

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