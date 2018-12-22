В Кабардино-Балкарии задержан подозреваемый по делу об убийстве

Нальчик, , 16:57 — REGNUM Подозреваемый в убийстве, совершённом в 2005 году, задержан в Кабардино-Балкарии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Возобновлено следствие по делу об убийстве главы администрации селения Хасанья, которое было возбуждено 15 мая 2005 года.

По информации, отражённой в уголовном деле, неизвестный злоумышленник, находясь напротив дома, где проживал потерпевший, произвёл в него несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

Следствие по делу было приостановлено в связи с тем, что следственным органам не удалось установить личность злоумышленника.

Однако позднее, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УФСБ России по КБР, были установлены лица, которые могли быть причастны к совершению этого преступления.

Кроме того, была получена информация о местонахождении подозреваемого в преступлении, а также о местонахождении огнестрельного оружия.

Следователями были проведены обыски, в результате которых было обнаружено огнестрельное оружие, предположительно, использовавшееся подозреваемым для совершения преступления, а также наркотические вещества.

Один из подозреваемых задержан, другой находится в данный момент за пределами Российской Федерации. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование по делу продолжается.

Ранее сообщалось о расследовании уголовного дела об убийстве братьев-пастухов Гасангусейна и Наби Гасангусейновых в Дагестане.