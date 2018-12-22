Суббота, 22 Декабря 2018 года
16:39:05 МСК

На ярмарке во Львове произошел пожар

Происшествия

Устанавливаются причины пожара

Львов, Украина, 22 декабря 2018, 16:22 — REGNUM  Четыре человека пострадали во время пожара, возникшего в центре Львова на рождественской ярмарке. Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Информацию о возгорании одного из павильонов ярмарки полиция Львова получила около 14:14 мск. По свидетельствам очевидцев, пожар возник в павильоне, где размещался ресторан. Затем огонь перекинулся на два соседних павильона ярмарки.

Кроме того, сообщается, что было слышно три взрыва, предположительно, газового оборудования.

В результате произошедшего пострадали четыре человека, огнём уничтожен большой павильон и пристройки к нему.

На месте пожара работает следственная бригада. Выясняются все причины и обстоятельства ЧП. По окончании работы бригады будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что ранее сообщалось о ликвидации пожара на складе пиротехники в Санкт-Петербурге. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В результате пожара пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар на складе пиротехники

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить