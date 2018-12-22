На ярмарке во Львове произошел пожар

Львов, Украина, , 16:22 — REGNUM Четыре человека пострадали во время пожара, возникшего в центре Львова на рождественской ярмарке. Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Информацию о возгорании одного из павильонов ярмарки полиция Львова получила около 14:14 мск. По свидетельствам очевидцев, пожар возник в павильоне, где размещался ресторан. Затем огонь перекинулся на два соседних павильона ярмарки.

Кроме того, сообщается, что было слышно три взрыва, предположительно, газового оборудования.

В результате произошедшего пострадали четыре человека, огнём уничтожен большой павильон и пристройки к нему.

На месте пожара работает следственная бригада. Выясняются все причины и обстоятельства ЧП. По окончании работы бригады будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что ранее сообщалось о ликвидации пожара на складе пиротехники в Санкт-Петербурге. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В результате пожара пострадавших нет.

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