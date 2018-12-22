Пермский губернатор прибыл на место аварии в Соликамске

Соликамск, Пермский край, , 15:53 — REGNUM Губернатор Пермского края Максим Решетников прибыл на место аварии в городе Соликамске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.

Спасти заблокированных в шахте горняков пока не удаётся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в калийной шахте возникло задымление. Внутри находятся девять человек, которые являются сотрудниками подрядной организации.

При этом восьмерых человек спасатели смогли вывести на поверхность.

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