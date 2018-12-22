В Калуге прохожий, нашедший младенца «в мусорке», оказался его отцом

Калуга, , 15:32 — REGNUM Сотрудники калужского уголовного розыска совместно с коллегами из областного аппарата установили родителей новорожденной девочки, которая была найдена 19-летним прохожим 17 декабря 2018 года на улице Дарвина областного центра. Об этом 22 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова.

По её словам, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ст.106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, направленный на установление родителей ребенка. С этой целью было изучено около 20 записей камер видеонаблюдения, установленных на подходах к месту происшествия, осуществлялся поквартирный обход граждан, исследовался ряд изъятых вещественных доказательств. В поле зрения полиции в качестве подозреваемых попали несколько женщин и мужчин, которые могли быть причастны к данному делу. Отрабатывалось одновременно несколько версий.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, личности родителей новорождённого ребёнка были установлены. Ими оказались тот самый молодой человек, который позвонил в полицию с сообщением об обнаружении младенца, и его 22-летния сожительница. Следователем по данному делу была назначена генетическая экспертиза. У ребёнка и молодого человека взяты биологические образцы и оказалось, что мужчина якобы наведший новорождённую девочку, в действительности, является её биологическим отцом.

Молодые люди снимали квартиру в непосредственной близости от места происшествия. В полиции любовники пояснили, что женщина на учете по беременности не состояла, отец самостоятельно принял роды на дому, а затем вызвал бригаду скорой помощи и передал ребенка медикам, изложив свою версию событий. Кроме того, мужчина пояснил, что ребенка на земле не оставлял с момента выхода из дома новорожденная находилась у него на руках.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря около 19 часов 30 минут около мусорных баков на улице Дарвина Калуги в малолюдном месте прохожий обнаружил брошенного младенца, который подавал признаки жизни. Он спрятал ребёнка под пуховик, чтобы согреть, а затем вызвал полицию и медиков. При осмотре младенца установлено, что это новорожденная девочка, она является доношенной и жизнеспособной, ее вес составляет 2900 г, рост 50 см. Согласно выводам медиков, с момента рождения прошло не более трех часов. Медики зафиксировали у младенца температуру тела 33 градуса.

Новорожденная девочка была найдена в микрорайоне, где проживает немало неблагополучных семей и отмечается высокая криминальная обстановка.

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