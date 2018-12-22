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На калийной шахте в Соликамске произошла авария

Происшествия

Информация о возгорании метана не подтверждается

Соликамск, Пермский край, 22 декабря 2018, 15:31 — REGNUM  На калийной шахте в Пермском крае произошло задымление. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба компании «Уралкалий», которой принадлежит шахта.

По данным компании, задымление произошло в 10:04 по московскому времени на шахте в районе Соликамска. В зоне задымления находились девять человек — сотрудники подрядной организации. Сейчас на шахте работают горные спасатели и сотрудники МЧС.

Позднее в СМИ появилась информация о возгорании метана на шахте. Однако в «Уралкалии» эту информацию не подтвердили.

Также стало известно, что спасатели вывели на поверхность восемь человек. Они не пострадали.

В «Уралкалии» уточнили, что четвертый ствол шахты, в котором и произошло задымление, был передан в декабре 2017 года подрядчику для производственных работ.

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Аварии на шахтах
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