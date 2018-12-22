Спасательные работы на калийной шахте в Соликамске продолжаются

Пермь, , 16:29 — REGNUM Девять человек остаются заблокированными под землёй на руднике в городе Соликамске Пермского края. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба компании-собственника шахты ПАО «Уралкалий».

Работы по спасению людей из шахты продолжаются. Проводится ряд мероприятий по ликвидации аварии. Операция по спасению людей будет продолжена с наступлением ночи. На месте происшествия сейчас находятся сотрудники экстренных служб, а также медики бригады скорой помощи.

Сообщается также, что на место ЧП прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.

Напомним, что возгорание в шахте ПАО «Уралкалий» произошло на отметке 340 метров в 10:04 мск. В момент возгорания в стволе шахты находились горняки, проводящие работы по бетонированию очередной заходки ствола шахты.

На данный момент из шахты выведено восемь человек. Их состояние удовлетворительное, никто из горняков не пострадал.

В стволе шахты остаются ещё девять человек. Связь с ними до сих пор отсутствует, доступ к людям горноспасательной бригаде преграждает сильное задымление.

В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники Западно-Уральского управления Ростехнадзора для установления причин и обстоятельств произошедшего. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, первоначальная информация, распространяемая в СМИ, о возгорании метана на шахте не соответствует действительности.