В Москве обнаружен боеприпас времён Великой Отечественной войны

Москва, , 14:59 — REGNUM Боеприпас времён Великой Отечественной войны был найден на юго-востоке Москвы. Об этом 22 декабря сообщает агенство городских новостей «Москва».

Армейский снаряд был обнаружен на одной из стройплощадок города. На место были вызваны сотрудники МЧС.

Рядом с местом обнаружения находятся офисы коммерческих организаций.

На мсете работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось об обнаружении 50 мин времён войны. Опасная находка была сделана в Волгоградской области при проведении сеьскохозяйственных работ.

Боеприпасы были уничтожены сапёрами на месте обнаружения путём подрыва накладного заряда.

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