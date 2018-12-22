В Москве обнаружен боеприпас времён Великой Отечественной войны

Москва, 22 декабря 2018, 14:59 — REGNUM Боеприпас времён Великой Отечественной войны был найден на юго-востоке Москвы. Об этом 22 декабря сообщает агенство городских новостей «Москва».
Армейский снаряд был обнаружен на одной из стройплощадок города. На место были вызваны сотрудники МЧС.
Рядом с местом обнаружения находятся офисы коммерческих организаций.
На мсете работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось об обнаружении 50 мин времён войны. Опасная находка была сделана в Волгоградской области при проведении сеьскохозяйственных работ.
Боеприпасы были уничтожены сапёрами на месте обнаружения путём подрыва накладного заряда.
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