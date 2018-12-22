ДНР: военнослужащие Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня

Донецк, , 12:21 — REGNUM 23 раза был нарушен режим прекращения огня вооружёнными формированиями Украины (ВФУ). Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Обстрелы осуществлялись при помощи следующего вооружения: гранатомёты, миномёты калибра 82 мм, стрелковое оружие, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Под обстрелы попали следующие населённые пункты и городские районы: Горловка, Зайцево, Донецк (Трудовские), Донецкий аэропорт («Вольво"-центр), Минеральное, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Александровка, Саханка, Октябрь, Украинское, Коминтерново.

Жертв и пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. В результате применения военнослужащими ВФУ крупнокалиберного стрелкового оружия произошло возгорание кровли жилого дома.

Общее количество боеприпасов, выпущенных ВФУ по ДНР составило 50 единиц.

Напомним, что за предыдущие сутки территория ДНР подверглась обстрелам 21 раз, вйсками ВФУ было выпущено 194 единицы боеприпасов.

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